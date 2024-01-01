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Rafflecopter

Rafflecopter

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: rafflecopter.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rafflecopter» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Rafflecopter is an easy way to run a giveaway online. Rafflecopter makes it “mega simple” to launch and manage a giveaway for any brand, on any website with no I.T. help required. Launch and manage your next giveaway in minutes with no coding required. If you can copy/paste, you can use Rafflecopter.

Категорії:

Productivity
Sweepstakes Software

Вебсайт: rafflecopter.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rafflecopter». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UpViral

UpViral

upviral.com

Heyo

Heyo

heyo.com

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Gleam

Gleam

gleam.io

SweepWidget

SweepWidget

sweepwidget.com

Socialman

Socialman

socialman.net

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Tellody

Tellody

tellody.com

DojoMojo

DojoMojo

dojomojo.com

Votigo

Votigo

votigo.com

Easypromos

Easypromos

easypromosapp.com

VYPER

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vyper.ai

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