Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rafflecopter» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Rafflecopter is an easy way to run a giveaway online. Rafflecopter makes it “mega simple” to launch and manage a giveaway for any brand, on any website with no I.T. help required. Launch and manage your next giveaway in minutes with no coding required. If you can copy/paste, you can use Rafflecopter.

Категорії :

Вебсайт: rafflecopter.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rafflecopter». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.