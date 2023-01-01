Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SchoolAuction.net» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

SchoolAuction.net — це швидка, проста та безпечна платформа, яка допоможе спланувати, керувати та провести ваш наступний успішний збір коштів, незалежно від того, живий він, тихий, онлайн, мобільний чи гібридний. Ми допомагаємо некомерційним організаціям проводити продуктивні збори коштів понад 18 років і сподіваємось на співпрацю з вами!

Вебсайт: schoolauction.net

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