Рухайте роботу вперед. Спільно плануйте, керуйте, прискорюйте, звітуйте та виконуйте командну роботу за допомогою SAP Ruum.

Вебсайт: ruumapp.com

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