Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lumeer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Організовуйте команди, виконуйте проекти. Розширюйте свої проекти за допомогою легкого, гнучкого інструменту. Максимізуйте командну роботу та співпрацю. Плануйте, організовуйте, відстежуйте будь-що.

Вебсайт: lumeer.io

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