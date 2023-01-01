WebCatalog
Atolia

Atolia

atolia.com

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Командна робота стала безпечною та легкою. Усі ваші проекти виконуються швидше, найпростішим способом. Спілкуйтеся та співпрацюйте зі своїми командами та партнерами за допомогою ефективного та унікального робочого простору.

Вебсайт: atolia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Atolia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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