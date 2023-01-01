Завершуйте проекти швидше та залишайтеся більш організованими з RisePath Projects (раніше PlanCentral). RisePath Projects — це проста у використанні програма для керування проектами та командного спілкування з диспетчером завдань, сховищем файлів та іншими функціями. Ця програма для планування проектів розроблена як проста, але дуже ефективна, щоб допомогти командам завершувати проекти швидше та бути більш організованими.

Вебсайт: plancentral.com

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