Швидше впровадження, розумніші проекти. Простота впровадження Pie у вашій організації допоможе вашим командам обмінюватися ідеями, вирішувати проблеми та створювати розумніші проекти з кращими результатами. Нарешті, інструмент проекту та процесу, створений для людей.

Вебсайт: pie.me

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