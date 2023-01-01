WebCatalog
Assign It To Me

Assign It To Me

assignittome.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Assign It To Me допомагає командам відстежувати проекти та переглядати звіти про статус у реальному часі та стан проектів, щоб менеджери швидше приймали рішення до того, як виникнуть проблеми.

Вебсайт: assignittome.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Assign It To Me». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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