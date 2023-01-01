Fieldlens — це єдиний безкоштовний інструмент, який економить ваші години щотижня та з’їдає вашу роботу на сніданок. Це повна польова співпраця. Від спостережень у реальному часі до автоматизованих щоденних звітів і списку перфорацій, Fieldlens залучає команди проекту до одного перегляду, щоб вони могли переглядати проект у режимі реального часу.

Вебсайт: fieldlens.com

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