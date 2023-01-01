Багатомовний веб-інструмент для співпраці, який дозволяє командам відображати свої ідеї та завдання, пов’язані з проектом, на візуалізованій розкадровці.

Вебсайт: featuremap.co

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