Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Scrin.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Сервіс для обліку робочого часу віддалених співробітників. Звіти про відстежений час разом із проектами, нотатками, скріншотами, рівнями активності, активними програмами та відвіданими веб-сайтами стають доступними в Інтернеті для перегляду менеджерами.

Вебсайт: scrin.io

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