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Zapier

Zapier

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Вебсайт: zapier.com

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Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.

Вебсайт: zapier.com

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