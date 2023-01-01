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GEICO

GEICO

geico.com

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The Government Employees Insurance Company — приватна американська компанія з автострахування зі штаб-квартирою в Чеві-Чейз, штат Меріленд. Це друга за величиною автострахова компанія в Сполучених Штатах після State Farm.

Вебсайт: geico.com

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