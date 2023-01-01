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Progressive

Progressive

progressive.com

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The Progressive Corporation — американська страхова компанія, третій за величиною страховий перевізник і комерційне автострахування № 1 у Сполучених Штатах. Компанію заснували в 1937 році Джек Грін і Джозеф М. Льюїс, а штаб-квартира знаходиться в Мейфілд-Віллідж, штат Огайо.

Вебсайт: progressive.com

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