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Toggl Track

Toggl Track

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Вебсайт: toggl.com

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Toggl Track (раніше Toggl) – це додаток для відстеження часу, яким керує Toggl OÜ зі штаб-квартирою в Таллінні, Естонія, який пропонує онлайн-послуги відстеження часу та звітності через свій веб-сайт, а також програми для мобільних пристроїв і комп’ютерів. Toggl Track відстежує часові блоки, які додатково позначаються завданням, проектом і тегами. Час можна відстежувати за допомогою кнопки «Пуск/Зупинити», ручного введення або перетягування та зміни розміру блоків часу в поданні календаря. Завдяки розширенню для браузера Toggl Track має інтеграцію відстеження часу з понад 100 веб-сайтами.

Вебсайт: toggl.com

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