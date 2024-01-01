Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DoubleTick» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але одержувач ще не відкрив. Подвійні сині галочки ✓✓ означають, що одержувач відкрив вашу електронну пошту, а сірі галочки вказують на те, що електронна пошта не відстежується.

Категорії :

Вебсайт: doubletick.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DoubleTick». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.