Простіший спосіб для людей стежити за процесом і працювати разом. Prestavi — це сучасне програмне забезпечення для робочих процесів, яке дозволяє легко перетворювати складні, неорганізовані або недокументовані процеси на стандартизовані робочі процеси, які допомагають вашій команді просувати роботу вперед.

Вебсайт: prestavi.com

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