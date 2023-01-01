Спільна співпраця – легко. Програмне забезпечення Powernoodle для співпраці та сприяння допомагає асинхронно створювати ідеї, спільно приймати рішення та повідомляти плани дій. Створіть більш інклюзивний спосіб спільної роботи, який орієнтує вашу команду на дії.

Вебсайт: powernoodle.com

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