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Powernoodle

Powernoodle

powernoodle.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Спільна співпраця – легко. Програмне забезпечення Powernoodle для співпраці та сприяння допомагає асинхронно створювати ідеї, спільно приймати рішення та повідомляти плани дій. Створіть більш інклюзивний спосіб спільної роботи, який орієнтує вашу команду на дії.

Вебсайт: powernoodle.com

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