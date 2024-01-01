Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mathison» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Mathison — це платформа DEI Intelligence, яка допомагає керівникам створювати більш справедливі та інклюзивні робочі місця. Ми надаємо вам якісні та кількісні дані про робочу силу та розумні рекомендації, які прискорюють справедливість можливостей на всіх рівнях організації. Наша комбінація експертних інструментів, ресурсів і тренінгів озброїть вашу команду навичками, необхідними для розподілу підзвітності та здійснення значущих змін. Використовуючи інформацію на основі даних, Mathison полегшує створення сталої культури різноманітності, справедливості та залучення.

Вебсайт: mathison.io

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