Mathison

Mathison

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Вебсайт: mathison.io

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Mathison — це платформа DEI Intelligence, яка допомагає керівникам створювати більш справедливі та інклюзивні робочі місця. Ми надаємо вам якісні та кількісні дані про робочу силу та розумні рекомендації, які прискорюють справедливість можливостей на всіх рівнях організації. Наша комбінація експертних інструментів, ресурсів і тренінгів озброїть вашу команду навичками, необхідними для розподілу підзвітності та здійснення значущих змін. Використовуючи інформацію на основі даних, Mathison полегшує створення сталої культури різноманітності, справедливості та залучення.
Категорії:
Business
Diversity & Inclusion Consulting Firms

Вебсайт: mathison.io

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