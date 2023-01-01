Bluecrew є першим постачальником погодинної робочої сили як послуги: поєднання праці W-2, платформи управління робочою силою та даних + аналітики для робочих місць, які мають погодинну роботу та коливається попит.

Вебсайт: bluecrewjobs.com

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