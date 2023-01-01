WebCatalog
talentReef

talentReef

jobappnetwork.com

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TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження роботодавцями погодинних працівників, починаючи з найму, найму, навчання та залучення. Багато з найвідоміших світових брендів довіряють TalentReef надання корисної інформації, необхідної для оптимізації та стимулювання процесів управління талантами.

Вебсайт: jobappnetwork.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «talentReef». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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