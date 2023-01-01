TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження роботодавцями погодинних працівників, починаючи з найму, найму, навчання та залучення. Багато з найвідоміших світових брендів довіряють TalentReef надання корисної інформації, необхідної для оптимізації та стимулювання процесів управління талантами.

Вебсайт: jobappnetwork.com

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