WebCatalog
PageUp Client

PageUp Client

pageuppeople.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PageUp Client» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

PageUp — це потужна платформа управління талантами з унікальними можливостями для трансформації досвіду найму та залучення для всіх. Це технологія, заснована на досвіді, про яку ви мріяли. На відміну від інших SaaS-провайдерів із залучення та управління персоналом, PageUp пропонує повний набір сучасних інструментів, які допомагають компаніям залучати, залучати й утримувати високоефективні команди та досягати вимірних результатів.

Вебсайт: pageuppeople.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PageUp Client». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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