PageUp Training

PageUp — це потужна платформа управління талантами з унікальними можливостями для трансформації досвіду найму та залучення для всіх. Це технологія, заснована на досвіді, про яку ви мріяли. На відміну від інших SaaS-провайдерів із залучення та управління персоналом, PageUp пропонує повний набір сучасних інструментів, які допомагають компаніям залучати, залучати й утримувати високоефективні команди та досягати вимірних результатів.

Вебсайт: pageuppeople.com

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