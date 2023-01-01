Кваліфікована платформа управління робочою силою з інструментами управління робочою силою для будівельників, робітників, професійно-технічних шкіл і студентів. До них належать підбір персоналу, відстеження кандидатів, керування пропозиціями про роботу, дошка вакансій, база даних кваліфікованих робітників з можливістю пошуку, спеціальна домашня сторінка компанії, адаптація, управління продуктивністю, керування навчанням, настроювані звіти, візуалізація даних за допомогою Microsoft Business Intelligence (BI), проста інтеграція даних партнерської організації , і більше.

Вебсайт: tradesfactor.com

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