WebCatalog
TradesFactor

TradesFactor

tradesfactor.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TradesFactor» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Кваліфікована платформа управління робочою силою з інструментами управління робочою силою для будівельників, робітників, професійно-технічних шкіл і студентів. До них належать підбір персоналу, відстеження кандидатів, керування пропозиціями про роботу, дошка вакансій, база даних кваліфікованих робітників з можливістю пошуку, спеціальна домашня сторінка компанії, адаптація, управління продуктивністю, керування навчанням, настроювані звіти, візуалізація даних за допомогою Microsoft Business Intelligence (BI), проста інтеграція даних партнерської організації , і більше.

Вебсайт: tradesfactor.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TradesFactor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Bluecrew

Bluecrew

bluecrewjobs.com

YouCruit

YouCruit

youcruit.com

Recruit 360

Recruit 360

recruit360.co.za

Alchemus

Alchemus

alchemus.com

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

Shiftsmart

Shiftsmart

shiftsmart.com

talentReef

talentReef

jobappnetwork.com

Satchel One

Satchel One

teamsatchel.com

BizRun

BizRun

bizrun.com

HRpuls

HRpuls

hrpuls.de

Legion

Legion

legion.co

Nowsta

Nowsta

nowsta.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності