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FocusGroupIt

FocusGroupIt

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Вебсайт: focusgroupit.com

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FocusGroupIt is an easy, fast and low cost (free) way to gather qualitative feedback online. In order to make the best decisions possible, organizations should be using both quantitative (surveys) and qualitative (focus group) methods. There are many great choices available for capturing quantitative data using do-it-yourself survey platforms like SurveyMonkey, but almost no choices available for gathering qualitative feedback. Hence, FocusGroupIt was born...

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: focusgroupit.com

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Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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voxpopme.com

Startquestion

Startquestion

startquestion.com

Spark Chart

Spark Chart

sparkchart.com

Blitzllama

Blitzllama

blitzllama.com

Upvoty

Upvoty

upvoty.com

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

Eurowings

Eurowings

eurowings.com

Survicate

Survicate

survicate.com

SmartSurvey

SmartSurvey

smartsurvey.co.uk

CustomInsight

CustomInsight

custominsight.com

kpi.com

kpi.com

kpi.com

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