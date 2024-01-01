Blitzllama — це платформа аналізу користувачів, яка допомагає командам із створення кращих продуктів. Blitzllama пропонує три продукти: * Опитування в продукті дозволяють націлюватися на конкретних користувачів і фіксувати їхню думку в реальному часі прямо у вашому продукті. Опитування в продукті — це чудовий спосіб постійно оптимізувати шляхи користувачів, підтверджувати ідеї продукту за допомогою вказівок користувачів і виявляти причини відтоку клієнтів. * AI-аналіз не тільки класифікує відповіді за темами та настроями, але також виконує перехресні запитання та кореляційний аналіз, щоб надати інформацію про опитування. Усі дані відгуків зберігаються в одному сховищі, що чудово підходить для пошуку та аналізу історичних відгуків. * Концептуальні тести дозволяють задавати запитання, коли користувачі взаємодіють з новими прототипами або макетами, щоб отримати важливу інформацію до відкриття.

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Вебсайт: blitzllama.com

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