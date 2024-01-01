Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hubble» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Hubble — це уніфіковане програмне забезпечення для дослідження користувачів, призначене для груп продуктів, щоб постійно збирати відгуки від користувачів. Hubble пропонує набір інструментів, включаючи контекстні опитування в продуктах, тести на зручність використання, тести прототипів і сегментацію користувачів для збору інформації про клієнтів на всіх етапах розробки продукту.

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Вебсайт: hubble.team

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