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Hubble

Hubble

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Вебсайт: hubble.team

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Hubble — це уніфіковане програмне забезпечення для дослідження користувачів, призначене для груп продуктів, щоб постійно збирати відгуки від користувачів. Hubble пропонує набір інструментів, включаючи контекстні опитування в продуктах, тести на зручність використання, тести прототипів і сегментацію користувачів для збору інформації про клієнтів на всіх етапах розробки продукту.

Категорії:

Software Development
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: hubble.team

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hubble». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

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Ybug

Ybug

ybug.io

Qualaroo

Qualaroo

qualaroo.com

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Essense

Essense

essense.io

Feedback Company

Feedback Company

feedbackcompany.com

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