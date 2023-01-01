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UserVoice

UserVoice

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Вебсайт: uservoice.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UserVoice» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.

Вебсайт: uservoice.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UserVoice». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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