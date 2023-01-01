Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gainsight PX» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Найбільш орієнтована на клієнта платформа аналітики користувачів і взаємодії з продуктами. Gainsight PX дає змогу глибоко зрозуміти, що користувачі роблять у вашому продукті, збирати відгуки та створювати взаємодії в додатку, як-от покрокові інструкції та посібники для сприяння адаптації та адаптації.

Вебсайт: aptrinsic.com

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