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Gainsight PX

Gainsight PX

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Вебсайт: aptrinsic.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Найбільш орієнтована на клієнта платформа аналітики користувачів і взаємодії з продуктами. Gainsight PX дає змогу глибоко зрозуміти, що користувачі роблять у вашому продукті, збирати відгуки та створювати взаємодії в додатку, як-от покрокові інструкції та посібники для сприяння адаптації та адаптації.

Вебсайт: aptrinsic.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Gainsight PX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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