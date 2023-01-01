Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

Вебсайт: planhat.com

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