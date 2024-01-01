Платформи даних клієнтів - Найпопулярніші застосунки
Платформи даних клієнтів (CDP) відіграють вирішальну роль в уніфікації та централізації даних клієнтів у єдиній базі даних. Ці інструменти надають командам маркетингу важливу інформацію, необхідну для проведення успішних кампаній. CDP мають можливість збирати дані з різних джерел, як онлайн, так і офлайн, включаючи веб-сайти, мобільні додатки та платформи електронної пошти, надаючи повний огляд кожного клієнта. Після отримання даних CDP дозволяють організаціям прогнозувати найбільш ефективні наступні кроки для окремих клієнтів, допомагаючи компаніям зрозуміти, як утримати конкретну клієнтуру. Крім того, CDP можуть використовуватися командами обслуговування клієнтів, щоб адаптувати свої служби підтримки до унікальних потреб кожного клієнта. Можливості інтеграції з програмним забезпеченням автоматизації маркетингу, програмним забезпеченням для сховищ даних та іншими платформами зберігання даних зазвичай можна знайти в CDP.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — це американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу та аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реаль...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. пропонує рішення для інтерфейсу прикладного програмування. Компанія збирає, очищає та контролює дані клієнтів за допомогою сегмента, а також надає послуги з інтеграції даних, управління та керування аудиторією. Segment.Io обслуговує клієнтів у штаті Каліфорнія.
Formaloo
formaloo.com
Потужна платформа для спільної роботи для команд, щоб збирати, упорядковувати та розуміти свої дані. Перейдіть від ідеї до реалізації за лічені хвилини без коду!
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Hightouch
hightouch.io
Ваше сховище даних – це джерело правдивих даних про клієнтів. Hightouch синхронізує ці дані з інструментами, на які покладаються ваші бізнес-команди.
Piwik PRO
piwik.pro
Проаналізуйте шлях клієнта на веб-сайтах і в додатках. Набір аналітичних засобів, який зосереджується на конфіденційності користувачів і безпеці даних – ідеальна альтернатива Google Analytics.
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Forest Admin
forestadmin.com
Припиніть створення панелі адміністратора, у нас є для вас Отримання панелі адміністратора не повинно займати багато часу. Замість того, щоб створювати його, Forest Admin створює панель адміністратора поверх ваших даних за лічені секунди.
Catalyst
catalyst.io
Програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає вам централізувати дані клієнтів, отримати чітке уявлення про здоров’я клієнтів і масштабувати досвід, що сприяє утриманню та зростанню.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим комплексним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви мо...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
Totango
totango.com
Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...
Acquia
acquia.com
Acquia — це компанія, що надає програмне забезпечення як послугу, співзасновниками якої є Дріс Буйтаерт і Джей Бетсон для надання корпоративних продуктів, послуг і технічної підтримки для відкритої платформи керування веб-контентом Drupal.
Tealium
tealium.com
Tealium – американська компанія зі штаб-квартирою в США, заснована в 2008 році в Сан-Дієго, Каліфорнія, яка продає корпоративні теги, центр API, платформу даних клієнтів із машинним навчанням і продукти для керування даними.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data допомагає підприємствам використовувати всі дані своїх клієнтів для покращення ефективності кампаній, досягнення операційної ефективності та підвищення цінності бізнесу за допомогою пов’язаних клієнтів. Customer Data Cloud, наш набір рішень для платформи даних клієнтів, об’єднує дані к...
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 3...
Simon Data
simondata.com
Simon Data надає командам маркетингу єдину платформу даних клієнтів (CDP), спеціально створену для підвищення ефективності кампанії завдяки швидшій і точнішій сегментації та персоналізації. Перший CDP, створений на базі Snowflake, платформи даних Simon дозволяє брендам позбутися від застарілої архіт...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...
Squeezely
squeezely.tech
Створіть кращу послідовність переходів із персоналізованим досвідом для кожного відвідувача
Ortto
ortto.com
Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.
Census
getcensus.com
Надсилайте дані зі свого сховища даних до інструментів відділу продажів, маркетингу, фінансів, підтримки та роботи. Ніяких інженерних послуг не потрібно.
MSIGHTS
msights.com
Трансформація даних, звітування та співпраця, що сприяє ефективності, діям і підзвітності.
Plumb5
plumb5.com
Запустіть багатоканальні маркетингові кампанії в Інтернеті, мобільних пристроях, електронною поштою та SMS. Використовуйте push-повідомлення та обмін повідомленнями в програмі з легкістю. Plumb5 — це платформа взаємодії з клієнтами в режимі реального часу, яка допомагає маркетологам зберегти залучен...
Squirro
squirro.com
З’єднайте точки: виявляйте нові можливості, розвивайте глибоке розуміння клієнтів, партнерів і ринків, виявляйте тенденції та підтримуйте свою команду продажів наступними найкращими діями. Squirro надає цю інформацію в режимі реального часу, автоматично, у попередньо навчених корпоративних програмах...
Herogi
herogi.com
Herogi — це комплексне рішення для інтелектуальних автоматизованих дій із великими даними, що швидко переміщуються. Його повна інтеграція зі службами сторонніх розробників і вбудована потужність комплексної обробки подій забезпечують автоматизований інтелект для технологічних рішень. Herogi зосередж...
FLYDE
flyde.io
Більшість підприємств неправильно використовують потужність свого стеку даних, що може спричинити втрату доходу на 4-7% щороку. Ми створили платформу FLYDE SaaS, щоб допомогти споживчим брендам і роздрібним торговцям, які вже мають передовий стек технологій (CRM, платформа електронної комерції, прог...
Custobar
custobar.com
Ваші клієнти – це особи. Ставтеся до них так. Custobar дає вам повне розуміння кожного вашого клієнта та того, як вони взаємодіють із вашим бізнесом – через усі канали, з якими вони з вами зустрічаються. Ми збираємо всі дані про ваші клієнтські транзакції та робимо їх зрозумілими та практичними.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоч...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних про клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати дані своїх клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізо...
Lytics
lytics.com
Lytics — це провідна платформа даних клієнтів для клієнтів Google Cloud і 100% вбудований CDP у Google Cloud. Lytics CDP пропонує зручну та сучасну архітектуру, яка підходить і прискорює вашу стратегію хмарних даних. Інтегрована з існуючими хмарними сховищами даних, Lytics допомагає компаніям створю...
mParticle US
mparticle.com
mParticle — це найбільша незалежна платформа даних клієнтів. Ми спрощуємо цілісне керування даними клієнтів протягом усього життєвого циклу продукту та клієнта. Ми підтримуємо необмежену кількість вхідних даних через SDK, пакетний імпорт і канали партнерів, а також необмежену кількість виходів для 3...
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дозволяє вам спрост...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично...
Successeve
successeve.com
Successeve допомагає вам легко керувати своїми клієнтами протягом усього життєвого циклу, від реєстрації до відтоку.
WayMore
waymore.io
Робіть більше, вигравайте час і досягайте кращих результатів. Спілкуйтеся зі своїми клієнтами. Бережіть своїх клієнтів. Розвивайте свій бізнес. Відкрийте для себе WayMore!
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox допомагає маркетинговим командам, що розвиваються, збільшувати дохід від GTM, а саме: придбання, перехресні продажі та додаткові продажі. Платформа складається з 4 будівельних блоків: 1. Потужна система CDP Engine Ingest, очищення, упорядкування, візуалізація та аналіз даних у точках конта...
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, ...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — це передова платформа CS і доходів, створена на основі унікальної моделі даних і аналізу даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – починаючи зі...
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI — це CDP (платформа даних клієнтів) нового покоління, яка очищає, аналізує та об’єднує всі ваші фрагментовані дані в єдину, просту у використанні інформаційну панель у режимі реального часу.
Dreamdata
dreamdata.io
Маркетинг B2B, пов’язаний із конвеєром і прибутком Dreamdata автоматично витягує, очищає та спрощує ваші B2B дані про вихід на ринок, щоб забезпечити повну прозорість щодо того, що сприяє вашому доходу.
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack — це найпростіший спосіб збирати, уніфікувати та активувати дані клієнтів у вашому складі, на веб-сайтах і в програмах.
Transitiv
transitiv.io
Ми створили першу в світі повністю автоматизовану, оптимізовану та справді ВІДКРИТУ багатоканальну маркетингову платформу.