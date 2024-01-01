Постачальники бізнес-фінансів - Найпопулярніші застосунки
«Постачальники ділових фінансів» є невід’ємною частиною корпоративного фінансового середовища, що охоплює різноманітні організації та окремих осіб, які пропонують різноманітні фінансові послуги для підтримки ділових операцій. Ці постачальники пропонують продукти та фінансові послуги, такі як кредитування, фінансова допомога, управління фінансовими ризиками та різні інші форми підтримки, щоб допомогти підприємствам зміцнити капітал і ефективно управляти фінансами.
Запит на новий застосунок
Revolut
revolut.com
Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.
Revolut Business
revolut.com
Обліковий запис без кордонів із потужними персоналізованими інструментами в одному місці, що дає вам повний контроль над фінансами вашого бізнесу.
Gusto
gusto.com
Платформа Gusto для людей допомагає компаніям, подібним до вашого, приймати участь у роботі, платити, страхувати та підтримувати вашу працьовиту команду. Заробітна плата, пільги тощо.
ANZ Australia
anz.com.au
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
Carta
carta.com
Carta (раніше eShares) — це платформа управління власністю та капіталом, якій довіряють тисячі засновників, інвесторів і співробітників.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралійська багатонаціональна банківська та фінансова компанія зі штаб-квартирою в Мельбурні, штат Вікторія. Це другий за величиною банк Австралії за активами та четвертий за величиною ринкової капіталізації.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.
Holvi
holvi.com
Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.
Fidor Bank
fidor.de
Фідор. просто. гнучкий. цифровий. Банкінг на новому рівні. Отримайте свій бонус активності зараз.
Lendio
lendio.com
Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare — це платформа приватного інвестування, яка надає кошти найвищого рівня доступні роздрібним та інституційним інвесторам за нижчими мінімумами.
Bench Accounting
bench.co
Bench — найбільша в Америці професійна бухгалтерська служба для малого бізнесу. Почніть безкоштовну пробну версію сьогодні, і ми проведемо ваш бухгалтерський облік протягом одного місяця.
Pilot
pilot.com
Зосередьтеся на своєму бізнесі, знаючи, що наші досвідчені бухгалтери за допомогою програмного забезпечення піклуються про ваші книги.
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
Zeni
zeni.ai
Фінансова команда для стартапів на основі штучного інтелекту. Розблокуйте фінансову інформацію в режимі реального часу та фінансову команду з повним набором послуг за допомогою інтелектуальних послуг бухгалтерії, бухгалтерії та фінансового директора Zeni.
Neo.Tax
neo.tax
Податкові пільги на дослідження та розробки для стартапів на ранніх стадіях. neo.tax — це найпростіша та найточніша програма для подання податкових декларацій, яка коли-небудь створювалася. Стартапи на ранній стадії можуть отримати податкову пільгу на дослідження та розробки за 10 хвилин і сплатити ...
Fundbox
fundbox.com
Fundbox пропонує швидкий і легкий доступ до фінансування бізнесу на суму до 150 000 доларів США. Дізнайтеся, як наші варіанти кредитної лінії та строкової позики можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.
Vouch
vouch.us
Вауч — це новий вид цифрового страхування, який захищає стартапи від помилок, судових розглядів і атак.
Crowe
crowe.com
Crowe — це публічна бухгалтерська, консалтингова та технологічна фірма, яка поєднує глибокі галузеві та спеціалізовані знання з інноваційними технологіями, щоб створити цінність для клієнтів чесністю та об’єктивністю, прислухаючись до їхніх компаній, тенденцій у їхніх галузях та викликів, з якими во...
Fincent
fincent.com
Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!
Crowdcube
crowdcube.com
Купуйте акції європейських приватних компаній, що швидко розвиваються.
Clara
clarafinds.com
Clara допомагає візуалізувати будь-який набір даних в інтерактивному режимі, щоб ви могли організовувати, розуміти та співпрацювати над складними даними.
ProjectionHub
projectionhub.com
Інструмент фінансового прогнозування, який забезпечує індивідуальну оцінку доходу за допомогою аналізу продажів.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо
inDinero
indinero.com
inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Компанія inDinero, заснована в 2009 році Джесікою Ма, Енді Су та Андреа Баррікою, закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 тра...
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша плат...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — це фірма, яка надає послуги з підготовки податків онлайн.
Collective
collective.com
Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послу...
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — це потужна платформа SaaS, яка дозволяє CPA швидко визначати та надавати державним і федеральним податковим пільгам своїм клієнтам. Після 20 років партнерства з CPA ми визнали потребу спростити та оптимізувати процес податкового кредиту. TaxCredible підвищує ефективність трудомісткого ...
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дає можливість стартапам і компаніям, включаючи виробників програмного забезпечення, ігор і Інтернету речей, вимагати податкових пільг на дослідження і розробки через онлайн-платформу. GOAT.tax усуває всі здогади щодо комплексної податкової пільги, пропонуючи простий у користуванні, самості...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб автоматизувати розрахунок кредиту на дослідження та розробки та отримати гроші. Ми надаємо найкращі у своєму класі звіти з обґрунтуванням, захист від аудиту без додаткової плати, і, що найголовніше, ми не стягуємо комісію, якщо не визнач...
Clarus R+D
clarusrd.com
Додаток Clarus R+D автоматизує процес отримання податкових кредитів на дослідження та розробки. Підприємства будь-якого розміру та типу можуть претендувати на податковий кредит на НДДКР. Проте переважну більшість кредитів вимагають дуже великі виробничі компанії. чому Оскільки традиційно податкові д...
Wikifolio
wikifolio.com
Таланти та експерти ринку капіталу можуть поділитися своїми торговими ідеями у видний для всіх спосіб. Кожен може вибрати свій фаворит незалежно від наявного капіталу та отримати прибуток від цих торгових ідей за допомогою біржового фінансового продукту.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital – фінансова організація малого бізнесу, заснована в 2012 році. Ми віримо в розширення можливостей успішних власників малого бізнесу шляхом швидкого та ефективного надання обігового капіталу. Наша технологічна платформа оцінює грошовий потік, зростання та характер і не зосереджується т...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo використовує потенціал професійних аналітиків акцій, синтезуючи великі дані та людський досвід для створення індивідуальних портфелів акцій, які, як було доведено, перевершують ринок.
Swish Funding
swishfunding.com
Типи: пропозиції без зобов’язань, фінансування обладнання, розширення бізнесу, швидке фінансування, онлайн-заявка
StackSource
stacksource.com
StackSource — це технологічна платформа кредитування комерційної нерухомості. Ми зв’язуємо інвесторів, які будують або купують комерційну нерухомість, із такими варіантами фінансування, як банки, страхові компанії та приватні кредитори, за допомогою легкого та прозорого процесу.
RateSetter
ratesetter.com
Відзначений нагородами постачальник особистих позик, який тримає вас під контролем. Отримайте миттєву онлайн-персоніфіковану ставку з ціною, яка не впливає на ваш кредитний рейтинг.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest спеціалізується на плануванні виходу на пенсію та управлінні рахунками. Ми виконуємо важку роботу за вас, керуючи вашим пенсійним рахунком і контролюючи ринок від вашого імені.
OurCrowd
ourcrowd.com
Досвідчена інвестиційна команда OurCrowds визначає та проводить ретельне дослідження тисяч компаній, щоб отримати доступ до передових можливостей у різних секторах і на різних етапах.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline — це найдосконаліша інвестиційна платформа взаємних фондів в Індії, яка об’єднує всі КУА під одним дахом із командою з понад 50 висококваліфікованих галузевих експертів і аналітиків фондів. Це автоматизована платформа, яка розуміє потреби кожного інвестора та пропонує їм зручність для по...
Moula
moula.com.au
Moula – це кращий спосіб позичити гроші для розвитку вашого бізнесу. Вони використовують комбінацію голов і сердець, щоб визначити хороший бізнес і можуть затверджувати та фінансувати позики протягом 24 годин.
Minveo
minveo.de
Платформа для управління цифровими активами. На технологічній та кількісній основі. Технологія машинного навчання.
Lendino
lendino.dk
Lendino — це ринок позик, де приватні та професійні інвестори можуть позичати безпосередньо кредитоспроможним компаніям на користь обох сторін. Використання ринку позик економить час, гроші та клопоти як для кредитора, так і для позичальника.
Gusher
gusher.co
Gusher — це простий, швидкий і легкий спосіб створити та створити стартап. Без потреби інвесторів. Без потреби в капіталі. як? Gusher допомагає підприємцям створювати та запускати стартапи, використовуючи капітал, заснований на ефективності. Усе: від технологій, медіа та здоров’я до дизайну, фінансі...
growney
growney.de
Впроваджена технологія Robo-Advice стане доступною для банків, страхових компаній та інших постачальників фінансових послуг.
FlexFunding
flexfunding.com
За допомогою Flex Funding ви можете інвестувати в позики для здорових данських компаній. Вони отримують гроші на свій розвиток і зростання, ви отримуєте привабливу віддачу.
Finhaven
finhaven.com
Застосовуючи криптографічну технологію до традиційно фрагментованих і неефективних ринків капіталу, платформа Finhaven пропонує інновації, які приносять користь як глобальним емітентам, так і інвесторам на її ринку.
Equitise
equitise.com
Equitise — це провідна платформа краудфандингу в Австралії. Його місія полягає в тому, щоб збільшити доступність капіталу для приватних компаній Австралії та Ківі, щоб допомогти їм досягти успіху.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Ми співпрацюємо з інсталяторами сонячних батарей у житлових приміщеннях по всій країні, щоб забезпечити фінансування сонячної енергії та накопичувачів за допомогою вдосконалених технологій і команди, яка допоможе вам розвивати свій бізнес.
Debexpert
debexpert.com
Ми допомагаємо банкам та іншим кредиторам продавати свої боргові портфелі ефективно та за найкращою ринковою ціною через наш онлайн-ринок кредитів. Ми спеціалізуємося на продажу заборгованості колекторським агентствам, компаніям, що купують борги, покупцям нерухомості, покупцям медичних боргів, поку...
Crowd2Fund
crowd2fund.com
Біржа Crowd2Fund дозволяє інвесторам купувати та продавати свої частки в бізнесі.
Companisto
companisto.com
Companisto — це краудфандингова платформа, заснована на капіталі. Companisto — це інвестиційна платформа для стартапів і компаній, що розвиваються.
Checkflo
checkflo.com
Удосконалена служба оформлення чеків Checkflo — це єдине джерело для всіх ваших потреб у обробці чеків, друку та розсилці. Ми можемо зменшити ваші адміністративні витрати та підвищити вашу операційну ефективність, і все це з меншими зусиллями та паперовою роботою. Checkflo пропонує зручні для бухгал...
Anaxago
anaxago.com
Anaxago об’єднує інвесторів, які шукають нові способи інвестування та унікальні інвестиційні можливості в нерухомість і стартапи. Anaxago сприяє розробці фінансової моделі, яка допомагає економіці надавати людям прямий доступ до бізнесу завтрашнього дня. Спрямовуючи частину своїх заощаджень на фінан...
Kriya
kriya.co
Отримайте конфіденційну можливість дисконтування повного рахунка-фактури. Він чудово підходить для компаній, які потребують регулярних грошових потоків, оскільки він захищений від усіх ваших неоплачених рахунків.
Invesdor
invesdor.com
Лідер скандинавського ринку #цифрового #залучення коштів, що об'єднує амбітні європейські компанії з інвесторами з усього світу.
FundThrough
fundthrough.com
Оборотний капітал на вимогу для зростаючого бізнесу. FundThrough пропонує компаніям миттєвий доступ до коштів із неоплачених рахунків-фактур на зручній у використанні онлайн-платформі фінансування. Обсяг фінансування коливається від 500 до понад 2 мільйонів доларів, залежно від обсягу продажів компа...
Hedonova
hedonova.io
Hedonova — це регульований SEC альтернативний інвестиційний фонд, який дозволяє інвестувати в 12+ екзотичних альтернативних класів активів, просто інвестуючи в один фонд. Наші інвестиційні експерти розподіляють ваші гроші в таких активах, як вино, мистецтво, стартапи, криптовалюта, нерухомість тощо....