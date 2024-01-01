Anaxago

Anaxago

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Вебсайт: anaxago.com

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Anaxago об’єднує інвесторів, які шукають нові способи інвестування та унікальні інвестиційні можливості в нерухомість і стартапи. Anaxago сприяє розробці фінансової моделі, яка допомагає економіці надавати людям прямий доступ до бізнесу завтрашнього дня. Спрямовуючи частину своїх заощаджень на фінансування стартапів, громада бере участь у розвитку економіки, інновацій та зайнятості.
Категорії:
Finance
Інші постачальники бізнес-фінансування

Вебсайт: anaxago.com

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Альтернативи

Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Vouch

Vouch

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Crowdcube

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