Blits Estates

Blits Estates

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Вебсайт: blitsestates.com

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Blits Estates використовує технологію блокчейн, щоб зробити революцію в галузі нерухомості. Ми робимо це, дозволяючи людям інвестувати в нерухомість через децентралізовану автономну організацію (DAO). Це означає, що інвестори можуть володіти акціями майна та вирішувати, як ним управляти. Blits Estates вважає, що ця модель більш прозора і демократична, ніж традиційне інвестування в нерухомість. Ось деякі з переваг інвестування в Blits Estates: * Ви можете інвестувати в нерухомість з будь-якої точки світу. * Ви можете інвестувати всього лише 100 доларів США. * Ви можете отримати пасивний дохід від своїх інвестицій. * Ви маєте право голосу в тому, як управляється нерухомістю, у яку ви інвестуєте. Місія Blits Estates – зробити інвестиції в нерухомість більш доступними та прозорими для всіх. Blits Estates вважає, що технологія блокчейн має потенціал для демократизації індустрії нерухомості та підвищення її ефективності. Команда Blits Estates — це група досвідчених професіоналів у сферах нерухомості, фінансів і технологій. Вони захоплені використанням технології блокчейн для позитивного впливу на світ.

Вебсайт: blitsestates.com

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