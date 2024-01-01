TeQatlas — це розширена платформа аналізу інвестицій, спрямована на повну інтеграцію та оптимізацію всього процесу інвестування — від створення угоди, виконання, моніторингу до виходу для інвесторів, з одного боку, і спрощення повторюваного залучення капіталу для підприємців на різних етапах, з іншого. TeQatlas допомагає збирати кошти, інвестувати та виходити з легкістю, усуваючи неефективне ціноутворення та посередницькі бар’єри та мінімізуючи ризики. TeQatlas розроблено для підключення та використання розширеної співпраці між інвесторами та інвесторами та одержувачами інвестицій на основі штучного інтелекту шляхом залучення соціального, інтелектуального та фінансового капіталу учасників до платформи. Однією з найважливіших переваг платформи TeQatlas є мережевий ефект. Потенційна потужність мережі, яку ми дозволяємо охопити, становить мільйони користувачів. І ось наше бачення цільової аудиторії або тих користувачів для участі в мережі. Інвестори (сторона пропозиції капіталу) – прагнуть знайти та націлити першокласні інвестиційні можливості, включаючи як досвідчених приватних, так і інституційних інвесторів: фірми венчурного капіталу, індивідуальні ангели та заможні особи зі значним досвідом ведення бізнесу, групи ангелів, сімейні інвестиційні офіси, синдикати, приватні акціонерні компанії тощо, а також ті ангели та заможні особи та групи, які, як правило, інвестують на місцевому рівні або в області, у яких вони мають минулий досвід, однак, випробовують воду фінансування швидкозростаючих стартап-компаній у всьому світі. Підприємці (сторона попиту на капітал) у всьому світі стикаються з дефіцитом фінансування (залучення коштів) між тим, що вони можуть запропонувати самі або об’єднати зусилля з друзями та сім’ями, і тим, що банки, венчурні капітали та компанії прямих інвестицій (PE) готові внести, щоб розпочати роботу але недостатньо, щоб отримати достатній прибуток для масштабування бізнесу, особливо щодо початкового завантаження та масштабування дорогоцінного глибокотехнологічного бізнесу. TeQatlas має на меті подолати розрив у фінансуванні між тим, що можуть надати підприємці, друзі та родина, і тим, що венчурні інвестиції та ПП готові інвестувати, щоб допомогти їм подолати «Долину смерті»

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Вебсайт: teqatlas.com

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