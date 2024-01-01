Startup Investor Magazine

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Startup Investor — це журнал для навчання, стимулювання та надихання підприємців, а також для подолання розриву між інвесторами та стартапами.

Вебсайт: startupinvestoruae.com

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