Інвестиційна мережа для засновників, венчурних капіталістів, скаутів і ангелів.

Вебсайт: signal.nfx.com

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