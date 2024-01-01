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WebCatalog

Clarum

Clarum

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Вебсайт: clarum.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Clarum» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Clarum helps private equity firms close more deals by conducting quicker due diligence. Using Clarum, a firm can import files from their data room to get answers to hundreds of questions in minutes. We can displace the private capital industry, by providing investors with quantitative insights from their abundant private internal data.

Вебсайт: clarum.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Clarum». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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