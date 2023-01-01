WebCatalog
FinChat

FinChat

finchat.io

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

FinChat.io працює на основі ChatGPT. Використовуючи AI, FinChat генерує відповіді на запитання про публічні компанії та інвесторів. Щоб отримати точні відповіді, FinChat надає міркування, джерела та дані.

Вебсайт: finchat.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FinChat». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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