Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Klavier» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Зараз ChatGPT відповідає лише на загальні запитання з Інтернету. Klavier AI дозволяє читати конкретні документи, а потім відповідає на запитання щодо них.

Вебсайт: klavier.ai

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