Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vanna AI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Vanna.AI дозволяє спілкуватися з вашою базою даних. Vanna — це помічник бізнес-аналітики на основі штучного інтелекту, який відповідає на ваші запитання щодо даних — SQL чи Python не потрібні

Вебсайт: vanna.ai

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