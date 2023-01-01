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AskYourDatabase

AskYourDatabase

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: askyourdatabase.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AskYourDatabase» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ChatGPT for SQL. Chat with your database using AI.

Вебсайт: askyourdatabase.com

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