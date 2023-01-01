Створіть свою базу даних SQL за допомогою нашого безкоштовного інструменту конструктора баз даних. SqlDBM пропонує вам простий спосіб створити ERD вашої бази даних перед створенням фактичної. Підтримує: SqlServer, MySql, PostgreSql, Snowflake

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