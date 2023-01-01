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EverSQL

EverSQL

eversql.com

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EverSQL — це онлайн-оптимізатор SQL-запитів для розробників і адміністраторів баз даних. EverSQL автоматично оптимізує запити MySQL, MariaDB, PostgreSQL і запропонує оптимальні індекси для підвищення продуктивності ваших запитів і бази даних. 30 000 програмістів вже оптимізують SQL-запити за допомогою EverSQL Query Optimizer.

Вебсайт: eversql.com

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