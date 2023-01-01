WebCatalog
Chatspell

Chatspell

chatspell.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chatspell» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Живий чат на основі штучного інтелекту для вашого сайту! Поговоріть зі своїми відвідувачами, щоб краще зрозуміти їх. Економте час і гроші за допомогою нашої унікальної інтеграції OpenAI ChatGPT.

Вебсайт: chatspell.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chatspell». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Jeeves AI

Jeeves AI

jeeves.ai

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Social Intents

Social Intents

socialintents.com

Webbotify

Webbotify

webbotify.com

tawk.to

tawk.to

tawk.to

Ruby

Ruby

ruby.com

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Wavechat

Wavechat

wavechat.ai

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

Userdesk

Userdesk

userdesk.io

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності