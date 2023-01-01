Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ruby» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Понад 14 000 малих підприємств довіряють віртуальним адміністраторам Ruby створювати значущі зв’язки по телефону та через живий чат цілодобово та без вихідних. Ruby допомагає малим підприємствам заощаджувати час, розвивати лояльність і створювати значущі зв’язки з абонентами та відвідувачами веб-сайту за допомогою віртуального секретаря, що працює 24/7/365, і рішень для живого чату.

Вебсайт: ruby.com

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