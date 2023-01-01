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Вебсайт: ruby.com

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Понад 14 000 малих підприємств довіряють віртуальним адміністраторам Ruby створювати значущі зв’язки по телефону та через живий чат цілодобово та без вихідних. Ruby допомагає малим підприємствам заощаджувати час, розвивати лояльність і створювати значущі зв’язки з абонентами та відвідувачами веб-сайту за допомогою віртуального секретаря, що працює 24/7/365, і рішень для живого чату.

Вебсайт: ruby.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ruby». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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