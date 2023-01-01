WebCatalog
Rake

Rake

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: rake.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rake» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Rake містить віджет чату для залучення відвідувачів веб-сайту - функції командного спілкування за допомогою прямих повідомлень, бесіди в каналах - багатоканальні чат-з'єднання на різних платформах - моніторинг відвідувачів веб-сайту в реальному часі проста версія Google Analytics - керування завданнями для подальших розмов

Вебсайт: rake.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rake». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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