Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ChatrHub» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

There’s a better way to service your customers. Simple yet powerful omnichannel solutions to engage customers quickly and cost-effectively. ChatrHub is an omnichannel A.I. chatbot and live-agent solution. Integrate your phones, text messages, website widget, social media, email, and team chat into one human and A.I. powered platform.

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Вебсайт: chatrhub.com

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