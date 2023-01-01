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GameChanger Classic

GameChanger Classic

gc.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

GameChanger надає прості, але потужні, безкоштовні інструменти для ведення результатів, розширену статистику, оновлення в реальному часі та рішення для управління командами для спортивних команд. Ми підраховуємо статистику, створюємо журнал результатів і транслюємо трансляцію гри за грою та аудіо для батьків і вболівальників.

Вебсайт: gc.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GameChanger Classic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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