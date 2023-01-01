GameChanger Classic

GameChanger надає прості, але потужні, безкоштовні інструменти для ведення результатів, розширену статистику, оновлення в реальному часі та рішення для управління командами для спортивних команд. Ми підраховуємо статистику, створюємо журнал результатів і транслюємо трансляцію гри за грою та аудіо для батьків і вболівальників.

Вебсайт: gc.com

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