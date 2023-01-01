Sportlyzer — це програмне забезпечення для розвитку гравців і управління командами для молодіжних і аматорських спортивних клубів. Платформа об’єднує тренерів, менеджерів, гравців і батьків.

Вебсайт: sportlyzer.com

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