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Sportlyzer

Sportlyzer

sportlyzer.com

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Sportlyzer — це програмне забезпечення для розвитку гравців і управління командами для молодіжних і аматорських спортивних клубів. Платформа об’єднує тренерів, менеджерів, гравців і батьків.

Вебсайт: sportlyzer.com

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